Kosovo: O patrulă a poliției a fost atacată Politia din Kosovo a declarat ca una din patrulele sale din apropierea granitei cu Serbia a fost atacata sambata, intr-o zona afectata de dispute etnice si activitati de contrabanda, transmite Reuters citata de Agerpres. Tensiunile dintre Pristina si Belgrad au izbucnit recent si au ajuns la apogeu saptamana trecuta, dupa ce Kosovo a declarat ca ii va obliga pe sarbii care traiesc in nord si folosesc la masini numere de inmatriculare sarbesti sa solicite placute eliberate de institutiile din Pristina. Obligatia este in prezent amanata. Etnicii sarbi reprezinta aproximativ 5% din populatia kosovara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

