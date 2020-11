Kosovo: Krasniqi, transferat la Haga Fostul purtator de cuvant al Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK) si politician kosovar Jakup Krasniqi a fost arestat si transferat miercuri la Haga, a anuntat tribunalul special pentru Kosovo intr-un comunicat, relateaza Reuters. Foto: (c) Hazir Reka/REUTERS Krasniqi, fost presedinte al parlamentului, va fi acuzat de crime de razboi si crime impotriva umanitatii, a adaugat sursa citata, fara a da detalii despre rechizitoriul impotriva sa.



Infiintat in 2015, tribunalul special pentru Kosovo este insarcinat sa ancheteze presupuse crime comise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile de artilerie impotriva civililor in conflictul din Nagorno Karabah ar putea fi crime de razboi, a afirmat comisarul pentru drepturile omului al ONU, Michelle Bachelet, reiterind un apel adresat Azerbaidjanului si Armeniei sa opreasca atacurile impotriva scolilor si spitalelor din enclava,…

- Atacurile de artilerie impotriva civililor in conflictul din Nagorno Karabah ar putea fi crime de razboi, a afirmat comisarul pentru drepturile omului al ONU, Michelle Bachelet, reiterand un apel adresat Azerbaidjanului si Armeniei sa opreasca atacurile impotriva scolilor si spitalelor din enclava,…

- Un tribunal special pentru crime de razboi comise in Kosovo se pregateste pentru prima audiere publica, la Haga. Un fost comandant al Armatei de Eliberare din Kosovo, Salih Mustafa, este acuzat de crime de razboi, inclusiv de tortura, potrivit rador.ro.Citește și: Cristian Piedone condamnat…

- Adjunctul sefului Asociatiei veteranilor de razboi din Kosovo, Nasim Haradinaj, acuzat de intimidare a martorilor, a fost arestat si transferat la Haga, a anuntat Tribunalul special insarcinat cu anchetarea crimelor de razboi comise in Kosovo, ce are sediul in Tarile de Jos, transmite duminica AFP,…

- Membri ai politiei Uniunii Europene in Kosovo l-au arestat vineri, la Pristina, pe seful Asociatiei veteranilor de razboi din Kosovo, Hysni Gucati, care urmeaza sa fie predat tribunalului pentru crime de razboi de la Haga (Tarile de Jos) pentru a raspunde unor acuzatii nespecificate deocamdata, a…

- Membri ai politiei Uniunii Europene in Kosovo l-au arestat vineri, la Pristina, pe seful Asociatiei veteranilor de razboi din Kosovo, Hysni Gucati, care urmeaza sa fie predat tribunalului pentru crime de razboi de la Haga (Tarile de Jos) pentru a raspunde unor acuzatii nespecificate deocamdata, a anuntat…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…