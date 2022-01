Kosovo interzice organizarea unui referendum sârb pe teritoriul său Kosovo a interzis sambata organizarea pe teritoriul sau a unui referendum privind justitia organizat de Serbia, care dorea sa-i implice pe sarbii care locuiesc in fosta sa provincie, o decizie care ar putea starni tensiuni, transmite AFP preluat de agerpres. Sarbii sunt chemati sa se pronunte duminica asupra schimbarilor constitutionale care ar trebui sa faca justitia mai independenta, reforma ceruta in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana.



Kosovo, fosta provincie predominant albaneza din sudul Serbiei, si-a proclamat independenta in 2008 si nu este recunoscuta de Serbia.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

