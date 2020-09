Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am mințit. Am spus ca trebuie sa ne pastram calmul, sa nu intram in panica. Daca Bob Woodward ar fi crezut ca e o declarație greșita, ar fi relatat chiar el acest lucru pentru ca nimeni nu-și dorește ca cineva sa sufere din cauza unei afirmații. Dar n-a facut-o pentru ca nici el nu a crezut ca…

- Presedintele american Donald Trump va gazdui pe 15 septembrie la Casa Alba o ceremonie de semnare a acordului de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat marti un responsabil american, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Stabilirea de relatii diplomatice…

- Uniunea Europeana si-a exprimat luni "grava preocupare" si "regretul" fata de angajamentul Belgradului de a-si muta ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, punand in umbra reluarea discutiilor Serbia-Kosovo la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Presedintele sarb Aleksandar…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar Avdullah Hoti au inceput joi un summit la Casa Alba, care urmareste promovarea unei "normalizari economice" intre cele doua tari din Balcani aflate in centrul unuia dintre cele mai spinoase conflicte teritoriale europene, informeaza AFP preluat…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat joi in mod oficial nominalizarea din partea republicanilor pentru inca un mandat la Casa Alba, prezentandu-l pe rivalul sau Joe Biden ca o amenintare pentru „maretia Americii” si sustinand ca o victorie a democratului in alegerile din noiembrie nu va face…

- Robert Trump, fratele mai mic al președintelui american, a murit in spital, informația fiind confirmata de Casa Alba, relateaza BBC News și CNN. ”Nu a fost doar fratele meu, a fost cel mai bun prieten pe care l-am avut”, a spus Donald Trump. „Cu inima indurerata va spun ca minunatul meu frate, Robert,…

- Presedintele american Donald Trump, candidat la al doila mandat in alegerile de la 3 noiembrie, a anuntat miercuri ca probabil va sustine discursul de investire la Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Vom reflecta. Ne gandim sa o facem la Casa Alba”, a declarat el intr-un interviu…

- Platforma Twitter a șters un mesaj postat de presedintele american Donald Trump sambata, dupa ce a invocat o reclamatie privind drepturile de autor, scrie Mediafax, care citeaza Reuters. Postarea, care includea o melodie a grupului Linkin Park, a disparut din feed-ul presedintelui, cu notificarea: „Acest…