- Kosovo a facut luni un pas spre aderarea la Consiliul Europei, organizatie de referinta in domeniul drepturilor omului, perspectiva combatuta de Serbia, care se opune recunoasterii internationale a fostei sale provincii, informeaza AFP, citat de Agerpres.Comitetul de Ministri al Consiliului Europei…

- Kosovo va fi in Serbia peste patru ani, cand isi va incheia mandatul actualul presedinte sarb Aleksandar Vucic, a afirmat acesta intr-un interviu acordat radio-televiziunii sarbe RTS, citat vineri de agentia Tanjug, scrie digi24.ro .

- Liderii Serbiei și Kosovo s-au intalnit sambata la Ohrid, in Macedonia de Nord, pentru a dialoga din nou, sub egida Uniunii Europene, care in ultimul timp și-a intensificat presiunile pentru normalizarea relațiilor intre foștii inamici. Aceasta intalnire are loc dupa eșecul negocierilor de luna trecuta…

- Rusia incearca sa submineze negocierile intre Serbia si Kosovo, a avertizat vineri un oficial al Uniunii Europene, inainte de reluarea discutiilor la Bruxelles pentru a se ajunge la o "recunoastere de facto" intre cele doua parti, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu declara ca partidul sau nu are nicio emoție cu privire la rotația guvernamentala și la desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier. „Vom avea rotație, alternativa inseamna criza politica” – spune liderul PSD. „Ultima obsesie nascuta in spațiul public – daca se va…

- Centralele hidroelectrice au cota cea mai ridicata in producția de curent in Romania. Este o energie curata, ieftina, și puține state din Europa se pot mandri cu aceasta situație. Conform unei analize facuta de Visual Capitalist, in afara de Romania, hidroelectricitatea domina producția in Austria,…

- Serbia trebuie sa continue dialogul cu Kosovo și sa-și normalizeze relațiile cu țara vecina pentru a putea atinge obiectivul aderarii la Uniunea Europeana, a recunoscut președintele țarii, Aleksandar Vucici, chiar in parlamentul de la Belgrad, joi, inainte de a fi intrerupt de o incaierare intre parlamentari…