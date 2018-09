Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de veterani de razboi din Kosovo au blocat soseaua care duce la satul Banje inaintea unei vizite pe care presedintelui sarb Aleksandar Vucic ar urma sa o faca duminica in satul kosovar populat de etnici sarbi, relateaza Reuters.

- Mai multi albanezi kosovari au blocat duminica dimineata accesul catre un sat in care urmeaza sa se deplaseze presedintele sarb Aleksandar Vucic, aflat in vizita in zonele din Kosovo populate majoritar de et...

- Drumul spre un acord de pace final cu Serbia va fi "dificil", a atras atentia vineri, intr-o postare pe Facebook, presedintele kosovar Hashim Thaci, relateaza AFP. "Kosovo este hotarat sa gaseasca un acord final cu Serbia, care sa garanteze o recunoastere reciproca, precum si o aderare la UE, NATO si…

- Atât sârbii cât și kosovarii au recunoscut ca discuta posibilitatea unui schimb de teritorii între cele doua state, schimb prin care Serbia ar "recupera" etnicii sârbi din nordul Kosovo iar Kosovo ar "recupera" etnicii albanezi din sudul Serbiei.…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeași perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discuții privind normalizarea relațiilor intre Belgrad și Priștina, relateaza publicația Balkan Insight.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeasi perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discutii privind normalizarea relatiilor intre Belgrad si Pristina, relateaza publicatia Balkan Insight.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic l-a invitat pe omologul sau american Donald Trump sa efectueze o vizita oficiala in Serbia, printr-un mesaj de felicitare transmis cu prilejul Zilei Independentei SUA, relateaza site-ul postului B92.

- Ucraina nu recunoaste Kosovo si respecta pe deplin integritatea teritoriala a Serbiei, a declarat marti, la Belgrad, presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza Tanjug. "Nu am recunoscut (independenta) Kosovo si pozitia noastra este ca o solutie la aceasta problema ar trebui cautata…