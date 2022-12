Performanțe ale sportivilor mureșeni la Karate în Italia

In perioada 8-11.12.2022 s-a desfășurat Karate 1 YouthLeague, in localitatea Jesolo din Venetia, Italia. Aceasta este o competiție pe cluburi, fiind una dintre cele patru concursuri din seria Karate 1 Youth League. In total, au fost prezente 58 tari, cu peste 2500 de participanți.… [citeste mai departe]