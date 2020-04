Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo a anuntat miercuri ridicarea masurilor prin care in urma cu un an si jumatate impusese tarife comerciale punitive Serbiei, autoritatile de la Pristina cedand acum in fata presiunii exercitate de Uniunea Europeana si de SUA, relateaza dpa potrivit Agerpres. Premierul interimar kosovar Albin…

- Noul prim-ministru al Kosovo, Albin Kurti, a cedat in fata presiunii occidentale, promitand joi o ridicare cel putin partiala a tarifelor de import la marfurile sarbe, dar Washingtonul a considerat imediat ca masura nu este suficienta, relateaza vineri DPA. "Pe 15 martie, guvernul va decide abolirea…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca dupa ce Pristina va elimina suprataxele vamale impuse marfurilor importate din Serbia se asteapta ca asupra Belgradului sa se faca mari presiuni si va fi doar o chestiune de timp pâna când se va solicita ca Serbia sa recunoasca de iure…

- O drona necunoscuta s-a apropiat de avionul care il ducea pe ministrul rus al apararii Serghei Soigu in Serbia in timp ce aparatul se afla in spatiul aerian al Kosovo, au declarat marti seara surse militaro-diplomatice sarbe semioficiosului rusesc Izvestia, care explica astfel de ce ministrul Soigu…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat joi la Pristina ca Uniunea Europeana doreste sa reactiveze dialogul dintre Serbia si Kosovo si a reiterat inca o data angajamentul Bruxelles-ului fata de Balcani, relateaza agentia EFE. ''Sunt aici pentru a oferi colaborarea noastra in vederea…

- Statele Unite si-au intensificat joi presiunea asupra Kosovo si Serbiei pentru a face concesii si a reinnoi eforturile pentru normalizarea relatiilor, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.Trimisul special al presedintelui american Donald Trump, Richard Grenell, a spus ca, pentru a permite ca acest…

- Statele Unite si-au intensificat joi presiunea asupra Kosovo si Serbiei pentru a face concesii si a reinnoi eforturile pentru normalizarea relatiilor, relateaza DPA. Trimisul special al presedintelui american Donald Trump, Richard Grenell, a spus ca, pentru a permite ca acest proces sa…

- Serbia si Kosovo au convenit luni reluarea zborurilor comerciale directe intre Belgrad si Pristina, dupa doua decenii de intrerupere, in cadrul unui acord mediat de SUA vizand impulsionarea normalizarii relatiilor intre cele doua parti, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Zborurile directe…