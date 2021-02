Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Emiratelor Arabe Unite a aprobat, duminica, stabilirea unei ambasade in orasul Tel Aviv din Israel, in timp ce statul israelian a anuntat ca a deschis o ambasada la Abu Dhabi, transmite Reuters . Cele doua state au convenit in luna august a anului trecut sa isi normalizeze relatiile diplomatice,…

- Israelul a anuntat duminica deschiderea unei ambasade in Emiratele Arabe Unite (EAU), la putin peste patru luni de la semnarea acordului de normalizare a relatiilor bilaterale, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Dan Bittman revine in prim-plan: 'Medicii ma felicita ca nu am tacut.…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au aprobat deschiderea unei ambasade la Tel Aviv, in urma normalizarii relatiilor cu Israelul,. EAU si Bahrein au semnat in septembrie 2020 acorduri pentru normalizarea relatiilor cu Israelul, prima recunoastere a statului evreu de catre tari arabe in ultimul sfert de secol.…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au aprobat deschiderea unei ambasade la Tel Aviv, in urma normalizarii relatiilor cu Israelul, a relatat duminica agentia WAM, citata de DPA. EAU si Bahrein au semnat in septembrie 2020 acorduri pentru normalizarea relatiilor cu Israelul, prima recunoastere a statului evreu…

- Statele Unite, care au inceput campania de vaccinare pe 14 decembrie, au administrat pana in prezent aproximativ 10 milioane de doze, 636.000 de persoane fiind deja vaccinate cu cele doua doze necesare pentru obținerea efectului maxim de imunitate.Pe primul loc din punct de vedere al numarului de persoane…

- Relatiile diplomatice dintre Qatar si cele patru tari arabe care il boicotau de peste trei ani au fost complet restabilite, a anuntat marti ministrul saudit al afacerilor externe, printul Faisal bin Farhan Al Saud, la finalul unui summit al unor monarhii din Golf in Arabia Saudita, relateaza AFP.…

- Compania low-cost Flydubai a lansat primele zboruri spre Tel Aviv, dupa normalizarea relatiilor intre Emiratele Arabe Unite si Israel Compania aeriana low-cost Flydubai a lansat joi primele zboruri directe spre Tel Aviv, la doua luni dupa normalizarea relatiilor intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți ca va efectua „în curând” o vizita în Bahrain la invitația prințului moștenitor al statului din zona Golfului, Salman al-Khalifa, transmit Reuters și Washington Post.Bahrain a fost a doua țara din Golf dupa…