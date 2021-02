Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo, teritoriu majoritar musulman, și-a normalizat luni relațiile cu Israelul și urmeaza sa deschida o ambasada în Ierusalim, au anunțat oficiali din cele doua țari, în cadrul unei ceremonii online, potrivit AFP.Aceasta normalizare intervine dupa o serie de acorduri semnate în…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au aprobat deschiderea unei ambasade la Tel Aviv, in urma normalizarii relatiilor cu Israelul,. EAU si Bahrein au semnat in septembrie 2020 acorduri pentru normalizarea relatiilor cu Israelul, prima recunoastere a statului evreu de catre tari arabe in ultimul sfert de secol.…

- Cererea lui Gigi Becali Becali, patronul FCSB, in negocierile pentru Olimpiu Moruțan (21 de ani) pare greu de indeplinit chiar și de catre un club arab. Al Ain e gruparea care se intereseaza de mijlocașul ofensiv de la FCSB. Apropiați ai lui Moruțan au susținut, zilele trecute, ca exista o propunere…

- Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, va debuta pe 8 februarie 2021, cu trei saptamani mai tarziu fata de data prevazuta initial, a anuntat joi Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP). Faza calificarilor masculine se va derula intre 10 si 13 ianuarie la Doha, in Qatar, dupa care…

- Israelul a avertizat joi ca obiective de-ale sale din strainatate ar putea deveni tinta atacurilor Iranului, care a formulat noi amenintari impotriva statului evreu dupa uciderea unui om de stiinta iranian, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Biroul antiterorism israelian a anuntat ca Iranul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți ca va efectua „în curând” o vizita în Bahrain la invitația prințului moștenitor al statului din zona Golfului, Salman al-Khalifa, transmit Reuters și Washington Post.Bahrain a fost a doua țara din Golf dupa…