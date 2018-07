Comisia Europeana a confirmat miercuri indeplinirea de catre Kosovo a ultimelor doua cerinte in materie de liberalizare a vizelor, si anume ratificarea Acordului de delimitare a frontierei cu Muntenegru si obtinerea unor rezultate consolidate in lupta impotriva criminalitatii si a coruptiei. Prin urmare, Kosovo indeplineste toate criteriile de referinta prevazute in foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor, a informat executivul european intr-un comunicat de presa.



In mai 2016, Comisia a propus Parlamentului European si Consiliului acordarea unui regim de calatorii fara viza…