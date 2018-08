Daciile, printre masinile cu cel mai mare succes in Rusia

Duster, Logan si Sandero s-au situat in iulie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare pe aceasta piata au urcat cu 10,6%, la 143.452 unitati.… [citeste mai departe]