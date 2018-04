Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a afirmat luni ca este „foarte multa conotatie politica” in cererea presedintelui Klaus Iohannis ca premierul Viorica Dancila sa-si dea demisia, insa considera ca in perioada urmatoare declaratia sefului statului nu are cum sa aiba un rezultat direct, procedural.…

