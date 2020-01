Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat ca nu se asteapta ca Parlamentul sa voteze proiectul de lege depus in decembrie anul trecut de doi deputati ai Uniunii prin care se solicita ca "Tinutul Secuiesc" sa devina regiune autonoma cu personalitate juridica,…

- Liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat miercuri, la Miercurea Ciuc, ca formatiunea pe care o reprezinta sustine organizarea alegerilor anticipate, pentru ca Romania sa aiba un guvern cat mai stabil din punctul de vedere al sustinerii parlamentare, potrivit…

- Deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef, unul dintre inițiatorii noului proiect de lege al UDMR privind autonomia Ținutului Secuiesc, spune ca nu este intimidat de demersurile facute de liderii unor sindicate care au sesizat conducerea Parlamentului sustinând ca initiativa legislativa încalca…

- Parlamentarii UDMR Zsolt-Istvan Biro și Jozsef-Gyorgy Kulcsar-Terza au depus, la Camera Deputaților, un proiect prin care Ținutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in cadrul Romaniei, informeaza Mediafax. Limbile maghiara și romana vor fi folosite in instituțiile publice de…

