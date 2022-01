Kontor aduce energia din momentul in care deschidem ochii si pana cand punem capul inapoi pe perna Kontor a incheiat anul 2021 in ritmuri de pop, dance și disco, așa ca intrarea in 2022 nu avea cum sa fie altfel decat plina de energie. Astfel, artiștii noștri preferați ne plimba printre emoții, sentimente și aspirații pana cand, in cele din urma, suna alarma. Pentru ca filmul nostru sa fie complet, Kontor aduce și alarma de data aceasta. Așa ca, de acum, putem trai toate evenimentele din viețile noastre plini de energie, cu ajutorul muzicii, de la inceput pana la sfarșit: din momentul in care deschidem ochii dimineața și pana cand ne punem capul inapoi pe perna. Pareri? The post Kontor aduce… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

