- Echipa Croatiei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, 1-1 (1-1, 1-1) dupa prelungiri,...

- Echipa Frantei a vrut sa evite "sa-si asume riscuri inutile" contra unei selectionate a Danemarcei foarte defensive, a precizat selectionerul Didier Deschamps pentru a explica rezultatul de 0-0 de marti, de la Cupa Mondiala de fotbal 2018, precizand in acelasi timp ca "obiectivul a fost atins" (primul…

- Jucatorii din selectionata Danemarcei au facut cheta pentru ca unul dintre coechipierii lor, Jonas Knudsen, sa poata zbura acasa cu un avion privat, pentru a-si vedea fetita nou nascuta, imediat dupa victoria impotriva reprezentativei Peru, in meciul de debut la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, informeaza…

- Echipa nationala a Danemarcei a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul de la Samara cu selectionata Australiei intr-o partida din grupa C de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia.Scandinavii au inceput ca din tun si au deschis scorul in minutul 7.

- Selectionerul Age Hareide i-a permis lui Knudsen sa absenteze de la antrenamentul de duminica, ziua de dupa victoria danezilor in fata selectionatei statului Peru, scor 1-0, la Saransk, in grupa C de la Cupa Mondiala din Rusia. Fundasul a plecat in Danemarca dupa meciul de sambata si era asteptat…

- Vara de fotbal incepe peste 37 de zile. Toate meciurile Campionatului Mondial vor fi in exclusivitate la TVR incepand cu 14 iunie, iar prezentarile echipelor calificate la turneul final continua. Astazi este randul Danemarcei, echipa care s-a calificat din grupa Romaniei.