- Presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, a declarat luni, in deschiderea Forumului de Afaceri din cadrul Summitului celor Trei Mari, ca tarile organizatoare ale forumului pot fi „coloana vertebrala a convergentei UE”, iar Croatia a venit la Bucuresti cu 11 proiecte de cooperare.

- UPDATE – ora 18:29 Presedintele Klaus Iohannis a afirmat luni, la deschiderea oficiala a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, ca prin reuniunea de la Bucuresti se deschide o pagina foarte importanta in istoria acestei structuri, mentionand, totodata, ca o idee care anul trecut, la Varsovia,…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, a declarat luni, in deschiderea Forumului de Afaceri din cadrul Summitului celor Trei Mari, ca oamenii de afaceri sunt „capabili sa transforme viziunile in realitate” și așteapta noi proiecte și modalitați de finanțare,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, spune, intr-un mesaj transmis participantilor la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care are loc luni si marti la Bucuresti, ca SUA raman dedicate colaborarii cu cele 12 state membre, pentru continuarea extinderii infrastructurii energetice, de transport si digitale,…

- Pledand pentru „progresul in sprijinirea diversificarii energetice prin construcția de infrastructura pentru gazoducte” Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in calitate de gazda a Summitului „Inițiativa celor Trei Mari”, un mesaj…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in calitate de gazda a Summitului „Inițiativa celor Trei Mari”, un mesaj adresat participanților la Summitul de la București.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Le transmit…

- In cadrul Summitului celor Trei Mari, care se va desfașura luni și marți in București, se va organiza, in premiera, primul Forum de Afaceri al Inițiativei, eveniment care, de acum, va avea loc in fiecare an.

- Romania este vazuta ca Silicon Valley a Uniunii Europene, iar companiile romanesti pot gasi colaboratori de incredere pe piata chineza, a declarat, luni, la Bucuresti, Chu Lianyn, consilier in cadrul Consiliului de Promovare a Comertului International din regiunea chineza Quingdao. Oficialul a participat…