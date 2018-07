Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei Croatiei, mijlocasul Luka Modric, a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Modric a primit ''Balonul de Aur'' care recompenseaza aceasta performanta dupa finala pierduta de nationala Croatiei în fata Frantei, cu 2-4, pe…

- Franța și Croația disputa azi finala Campionatului Mondial 2018. Meciul incepe la ora 18:00 și este in direct pe TVR 1 și TVR HD și liveTEXT, video și foto pe GSP.RO. Inainte de marele meci, cel mai important din istoria Croației, președintele Kolinda Grabar-Kitarovic a avut un mesaj catre țara organizatoare,…

- Pentru prima oara din 1998, Croatia a ajuns in semifinalele Campionatului Mondial, iar sarbatoarea a pornit atat in tara, cat si la Sochi. Iar sufletul petrecerii din Rusia a fost chiar presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, prima femeie care ocupa acest post in istoria tarii, totodata fiind…

- TVR 1, lider de audiența cu meciurile din sferturile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Cele patru partide din faza sferturilor de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia au plasat postul TVR 1 pe primul loc ca audienta la toate categoriile de public: national, urban si comercial. TVR…

- CHIȘINAU, 2 iulie — Sputnik. Meciul cu Rusia din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal va fi un spectacol extraordinar pentru întreaga lume, a declarat Zlatko Dalic, antrenorul echipei naționale de fotbal a Croației, calificând echipa lui Stanislav Cercesov…

- SAP a lansat doua noi caracteristici ale soluției SAP Sports One pentru a ajuta naționala de fotbal a Germaniei sa joace la cel mai inalt nivel in cadrul Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. SAP și Asociația Germana de Fotbal (DFB) au introdus video cockpit și player dashboard pentru a raspunde…

- Pe arena de la Moscova are loc ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de fotbal Rusia-2018. Mai apoi va urma meciul inaugural din cadrul ediției actuale, a XXI-a în istoria turneului, între selectionata tarii gazda si Arabia Saudita.