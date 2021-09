Stiri pe aceeasi tema

- Am avut o zi proasta; mai bine zis, o noapte trista. Am vazut Bayern - Barca 3-0. Meci banal. Banal - de-ți venea, ca fan catalan, sa plangi, cum se zice, și-n franceza. O Barca fara Messi și inca pe banca cu Koeman. Nu știam daca sa plang dupa Messi sau sa ma bucur de indelungata forma buna a lui…

- Tabloidul Bild sancționeaza picajul Barcelonei, o jucarie in mainile Bayern, fara Messi și Griezmann, scor 0-3. Iar Lewandowski e dur: ”N-au vazut cum arata poarta noastra” Bayern a mai caștigat cu 3-0 pe Camp Nou, in semifinalele ediției 2012 - 2013. Dar cu motoarele și cu concentrația la maximum.…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a criticat, sambata seara, afirmatia liderului PNL, Ludovic Orban, potrivit careia PNL nu datoreaza nimic presedintelui Klaus Iohannis. ”Ludovic sa inceteze, pentru ca numai eu stiu de cate ori l-a aparat presedintele Iohannis”, a afirmat Rares Bogdan, sustinand…

- "Situatia clubului este dramatica, datoria este de 1.350 de milioane de euro", a declarat luni, intr-o conferinta de presa, presedintele gruparii FC Barcelona, Joan Laporta, citat de EFE. "Barca are un patrimoniu net negativ de 451 de milioane de euro, acest lucru este foarte delicat. Fondul de rulment…

- Barcelona s-a impus pe teren propriu, 4-2 cu Real Sociedad, iar antrenorul Ronald Koeman lauda prestația colectiva la startul erei post-Messi: „Am facut o prima jumatate de ora fantastica!”. Pique i-a convins pe ceilalți capitani sa-și reduca salariile. Exista viața fotbalistica și dupa plecarea lui…

- Dunarea Calarasi, a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), de ASU Poli Timisoara, in penultimul meci al etapei a II-a a Ligii a II-a. Au marcat: Marian Bedea '37 / Alin Ignea '12, Daniel Benzar '68, Catalin Oanea '87. Dupa acest rezultat, ASU Poli este pe locul…

- Presedintele-jucator al FC Voluntari, Gabriel Tamas, a declarat, luni seara, ca pentru el Dinamo nu mai exista, dupa ce a fost injurat de fani la meciul direct. "Dinamo este o echipa imprevizibila. Pacat ca nu am stiut sa inchdiem jocul la 1-0. Capul sus, stergem cu buretele, sambata avem…

- Barcelona vrea sa scape in aceasta vara de Philippe Coutinho (29 de ani, mijlocaș ofensiv). Cumparat in 2018 pentru 140 de milioane de euro de la Liverpool - suma-record pentru Barca -, Coutinho a dezamagit crunt in Catalunia, iar Ronald Koeman nu se va mai baza pe serviciile sale in noul sezon. ...