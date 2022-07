Kodak va produce baterii pentru automobile electrice folosind linia de producţie foto Kodak a trebuit sa pivoteze serios in ultimul deceniu, descoperind ca pierde clienti mai rapid decat se poate adapta pietei foto in continua scadere. Telefoanele mobile au ingropat evident astfel de branduri, iar acum Kodak ar fi interesata de segmentul automobilelor electrice. Compania isi va converti linia de productie de pelicule foto in echipamente de productie pentru baterii destinate automobilelor electrice. Kodak a facut investitii in Wildcat Discovery Technologies, marcand astfel intrarea sa pe piata productiei de baterii pentru vehicule electrice. Bateriile de tip supercell Wildcat au… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

