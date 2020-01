Kobe Bryant va fi OMAGIAT la gala Oscar, pe 9 februarie

Stiri pe aceeasi tema

- Desi este celebru pentru cariera sa de sportiv, baschetbalistul Kobe Bryant a castigat un premiu Oscar in 2018 pentru scurtmetrajul de animatie "Dear Basketball". El povesteste in filmul de 5 minute si 22 de secunde copilaria si visul sau de a deveni intr-o zi baschetbalist, pe muzica lui John Williams.Ceremonia…

- Jucatorul echipei de baschet a Craiovei, Dragos Diculescu, s-a aratat vizibil afectat de moartea lui Kobe Bryant. Acesta a vorbit cu GdS despre cat de mult a insemnat Bryant pentru el si pentru dezvoltarea sa pe plan baschetbalistic. De asemenea, acesta considera ca un jucator precum Kobe nu va mai…

- Fostul jucator al L. L. Lakers calatorea cu cel puțin alte trei persoane in elicopterul sau privat, in momentul in care ar fi izbucnit un incendiu. Pompierii și paramedicii au ajuns la fata locului, dar TMZ spune ca cinci persoane sunt confirmate moarte. Nu se stie inca daca soția lui Bryant,…

- Detinutii din cadrul Penitenciarului Targu Jiu il vor omagia, astazi, pe Mihai Eminescu. Persoanele private de libertate vor marca implinirea a 160 de ani de la nasterea poetului printr-un recital din lirica eminesciana. Poeziile vor fi recitate de s...

- La patru ani de la finalizarea celui de-al doilea film din seria James Bond, regizorul Sam Mendes, recompensat cu Oscar, revine pe marile ecrane cu drama ''1917'', a carei actiune este plasata in transeele Primului Razboi Mondial si a fost inspirata de experientele bunicului cineastului,…

- "Joker", de Todd Philips, va deveni în acest weekend primul film nerecomandat minorilor sub 17 ani care depaseste pragul de încasari de 1 miliard de dolari, scrie Mediafax.În prezent, "Joker" are încasari de 999,1 milioane de dolari. "Joker"…

- Filmul propus de Nigeria pentru o nominalizare la cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar nu va putea sa participe la categoria "cel mai bun lungmetraj international" deoarece este vorbit majoritar in limba engleza, motiv pentru care Academia Americana a Artelor si Stiintelor Filmului a descalificat…