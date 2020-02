Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea este cu ochii pe ceea ce se intampla in Australia, acolo unde incendiile de vegetattie au distrus miilioane de hectare, case, dar au luat si vietile a zeci de oameni si a circa un miliard de animale.

- Stare de dezastru in Australia. Incendiile de vegetatie care au mistuit peste opt milioane de hestare la nivel national au provocat decesul a 25 de oameni. In ceea ce priveste numarul animalelor moarte, expertii citati de Sky News spun ca ar fi ajuns la 1 miliard.

- Par scene desprinse dintr-un film de groaza: cadavre a zeci, poate sute, de urși koala și canguri, filmate aproape de o șosea. Experții estimeaza ca incendiile din Australia au omorat deja aproape un miliard de animale.

- Mai multe vedete internaționale s-au solidarizat in sprijinul pompierilor care se lupta cu incendiile devastatoare din Australia, prin donații și apeluri la strangeri de fonduri, conform Mediafax.

- Paula Seling a postat un mesaj extrem de dureros si de emotionant pe retelele sociale, prin care incearca sa traga un semnal de alarma cu privire la tot ceea se intampla in lume, in ultima vreme. Intreaga omenire a fost afectata de incendiile devastatoare din Australia si de suferinta animalelor din…

- Gradina zoologica din Perth, Australia, sarbatoreste Craciunul mai devreme anul acesta dupa venirea pe lume a doua seturi de gemeni din specii rare, informeaza luni Xinhua. Doi pui de panda rosu nepalez, specie pe cale de disparitie, cu doar 10.000 de exemplare ramase in libertate, s-au nascut la Perth…

- Doisprezece koala au fost salvati din calea incendiilor care au izbucnit in apropiere de Sydney, au declarat marti activistii pentru mediu, pe masura ce flacarile devastatoare s-au apropiat din ce in ce mai mult de habitatul acestora, informeaza marti APP, potrivit agerpres.ro.

