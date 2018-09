Stiri pe aceeasi tema

- Statul a taiat indemnizațiile mamelor care isi luau salariile pe drepturi de autor, scrie antena3.ro.Cauza este o eroare produsa in urma celebrei „revolutii fiscale”. Guvernul a dat o ordonanta de urgenta prin care a vrut sa ii scuteasca pe contribuabilii de plata dubla a contributiei la pensii…

- In urma cu aproximativ 252 milioane de ani, Pamantul s-a schimbat drastic. Activitatea vulcanica masiva si continua din Siberia a dus la acoperirea planetei intr-un strat gros de cenusa timp de milioane de ani. Fenomenul a dus la moartea unei...

- Salvatorii de animale de pe o insula din largul coastei sudice a Australiei spun ca populatia de koala este in pericol de infometare din cauza faptului ca rezidentii taie copacii pentru a preveni incendiile de vegetatie, distrugand astfel habitatul animalelor si sursa lor de hrana, potrivit Reuters,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri va deschide din ce in ce mai greu programul de fonduri nerambursabile pentru mici afaceri, din cauza capacitații administrative limitate, pe masura ce se vor suprapune etape ale edițiilor mai vechi, a declarat, luni, Florin Jianu, inițiatorul schemei de finanțare…

- Cel putin 45 de oameni si-au pierdut viata in ultimele trei zile in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, din cauza ploilor musonice, conform unui anunt facut sambata de autoritatile indiene, transmite DPA. Majoritatea deceselor s-au produs in districtele Sahranpur si Agra din cauza prabusirii unor…

- Cand o partea a presei atragea atenția asupra faptului ca modificarile la Codul Penal protejeaza infractorul și nu victima, cealalta parte a presei striga ca e manipulare. Cand opoziția atragea atenția ca Romania risca sa devina "Penalistan", ca statul de drept se va transforma in "statul de Dragnea",…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Agricultura are nevoie de un mediu specific, iar când aceste condiții nu sunt întrunite, domeniul respectiv are suferit. Rezultatul este ca nu vom mai putea sa savuram o parte dintre alimentele noastre preferate. Astfel, potrivit Business Insider,…