- La șapte ani de la primul vlog, Andrei Șelaru, cunoscut publicului ca Selly, a adunat o comunitate de 3,4 milioane de abonați pe canalul de YouTube, devenind cel mai urmarit și cunoscut vlogger din Romania. Anul acesta, Selly a incheiat cu succes filmarile pentru primul lui film in care apare in calitate…

- Noul documentar despre liderul comunist Nicolae Ceausescu, „Procesul lui Ceausescu - O revolutie furata“, va avea premiera in Romania in decembrie 2019. Productia, realizata de francezi, a atras deja critici din partea cineastului Dan Alexe (58 de ani).

- Comedia cu intriga politista ''Knives Out'' este principala premiera a acestui weekend prelungit prilejuit de Ziua Recunostintei in cinematografele din Statele Unite, potrivit site-ului de specialitate imdb.com. In regia lui Rian Johnson (''Star Wars: Episode VIII…

- In regia lui Rian Johnson, cunoscut pentru ”Star Wars: The Last Jedi”, si cu o distributie plina de vedete, pelicula are drept protagonist un detectiv nonsalant cu accent sudist (interpretat de Daniel Craig), care incearca sa afle adevarul despre circumstantele in care s-a produs…

- Manipularea fara precedent facuta in ultimele zile de cele mai mari televiziuni de stiri din Romania a fost criticata in presa straina. Potrivit Deutsche Welle, pe principiu „Ca gandul de iute goneste minciuna”, aceste televiziuni au prezentat in m...

- Filmul de animatie „Regatul de gheata II/ Frozen II” a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend si incasarile generate il pozitioneaza, momentan, pe locul al doilea intre cele mai bune debuturi de anul acesta in cinematografele romanesti, scrie news.ro.„Frozen II” a generat,…

- Istoria fabuloasa a unui barbat care se intoarce și descopera ca este decedat pentru statul roman și ultimele saptamani in țara, pline de emoție, indoieli și speranțe ale unei famiili care decide sa emigreze sunt subiectele a doua documentare lansate in cinematografe din 22 noiembrie, de Transilvania…

- Filmul "Joker", regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, se mentine pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasari de 1.757.742,16 lei, potrivit Cinemagia.