KMG n-a reusit sa vanda Rompetrol chinezilor de la CEFC

Tranzactia privind preluarea de catre compania chineza CEFC China Energy Company Ltd. a unui pachet de 51% din actiunile companiei petroliere KMG International NV, fostul Rompetrol Group, a esuat, au declarat marti pentru Reuters trei surse din apropierea discutiilor.



In luna martie a acestui an, grupul petrolier kazah KazMunayGas informa in mod oficial ca finalizarea tranzactiei prin care compania chineza CEFC China Energy Company Ltd. va prelua un pachet de 51% din actiunile companiei petroliere romane KMG International NV a fost amanata pentru sfarsitul lunii iunie.



"Tranzactia…