- Tottenham și Manchester City se intalnesc azi, de la 18:30, in primul derby al sezonului din Premier League. Campioana Angliei incepe noua stagiune pe terenul lui Spurs, echipa care pornește la drum cu un nou antrenor: Nuno Espirito Santo. „Cetațenii” lui Guardiola au inceput cu stangul noul an fotbalistic.…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a batut recordul transferurilor, cu Jack Grealish, și vrea sa-l mai depașeasca o data și cu Harry Kane. Atac pentru al doilea titlu in șir, al 4-lea in cinci sezoane. Meciurile din Premier League sunt transmise in Romania de Eurosport. Premier League e…

- ​Chiar daca Lionel Messi a ramas fara echipa dupa desparțirea de FC Barcelona, Pep Guardiola a afirmat ca nu este interesat sa îl transfere pe starul argentinian la Manchester City."În momentul acesta nu ne gândim la el", a spus Guardiola când a fost întrebat…

- Clubul englez de fotbal Aston Villa a oficializat miercuri transferul atacantului jamaican Leon Bailey de la echipa germana Bayer Leverkusen, informeaza AFP. Bailey a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea din Premier League, valoarea tranzactiei ridicandu-se la 30 milioane lire sterline (aproximativ…

- Jack Grealish (25 de ani) poate fi urmatorul transfer de rasunet al lui Pep Guardiola la Manchester City, mijlocașul englez fiind dorit insistent de managerul spaniol la gruparea de pe Ettihad. Manchetser City și Aston Villa au inceput oficial negocierile pentru transferul mijlocașului de 25 de ani,…

- Campion in Premier League și finalist Champions League, Pep Guardiola pregatește noul sezon și are planuri mari pentru Manchester City. Presa din Spania dezvaluie ca Pep Guardiola e in vacanța in Mallorca și s-ar fi vazut la masa cu Joan Laporta, președintele Barcelonei și cel care l-a numit pe Guardiola…

- Dupa câștigarea Ligii Campionilor, sâmbata, Thomas Tuchel a avut prima întâlnire de la instalarea sa pe banca lui Chelsea cu patronul londonezilor, Roman Ibramovic. Atrenorul are și o dorința dupa cucerirea celei mai important competiții europene inter-cluburi. De la…

- Pep Guardiola nu și-a putut stapani lacrimile la ultimul meci jucat de Sergio Aguero (32 de ani) pentru Manchester City, in Premier League, victoria 5-0 cu Everton. Sergio Aguero, cel mai bun marcator din istoria lui Manchester City, parasește echipa dupa un deceniu. Argentinianul și-a luat ramas bun…