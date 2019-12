Klopp nu îndrăzneşte să se gândească la titlu în Premier League "Este doar un meci impotriva unei foarte bune echipe. Nu decide ceea ce credeti voi inainte de a fi decis. Singurul lucru care s-a schimbat este numarul. Erau 10, 11 si acum sunt 13 puncte. Nu simtim, nu ne gandim, nici nu am mentionat inainte de meci, este neinteresant. Pot scrie povesti eu insumi. Niciodata in istoria fotbalului britanic o echipa nu a avut un avantaj mai mare si l-a pierdut. Asta nu suna bine in capul meu si suntem concentrati pe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

