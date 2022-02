KLM anunță suspendarea curselor spre și dinspre Ucraina Compania aeriana KLM a anunțat ca a suspendat toate cursele spre Ucraina, din cauza situației explozive din zona. ”KLM nu va mai asigura curse spre si dinspre Ucraina. Decizia a fost luata ca urmare a modificarii recomandarilor de calatorie, care sunt acum la gradul de alerta rosie. Nu se stie cand vor fi reluate zborurile pe ruta Kiev”, a transmis compania. Autoritațile de la Kiev n-au primit prea bine aceasta masura. Suspendarea a acestor curse echivaleaza, in opinia autoritaților de la Kiev, cu o blocada parțiala. Este posibil ca și alți operatori aerieni sa faca același anunț. In ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

