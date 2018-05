Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Venetia a inregistrat solicitarea adresata de presedintele Klaus Iohannis prin care seful statului cere un punct de vedere forului european pe marginea pachetului Legilor Justitiei adoptate de Parlamentul...

- Comisia de la Venetia a înregistrat dosarul cu privire la modificarea Legilor Justitiei din România si a anuntat primirea solicitarilor din partea APCE si a presedintelui Klaus Iohannis.

- Comisia de la Venetia a inregistrat solicitarea adresata de presedintele Klaus Iohannis prin care seful statului cere un punct de vedere forului european pe marginea pachetului Legilor Justitiei adoptate de Parlamentul Romaniei. „Printr-o scrisoare datata 3 mai 2018, presedintele Romaniei, domnul Klaus…

- Comisia de la Venetia a inregistrat solicitarea adresata de presedintele Klaus Iohannis prin care seful statului cere un punct de vedere forului european pe marginea pachetului Legilor Justitiei adoptate de Parlamentul Romaniei.

- Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a spus, miercuri seara, ca presedintele Klaus Iohannis, prin anuntul ca va sesiza CCR si Comisia de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei, blocheaza activitatea parlamentului, dar si deciziile CCR.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi ca a decis sa trimita intregul pachet al Legilor Justiției inapoi la Curtea Constituționala și, in paralel, sa sesizeze Comisia de la Veneția. Declarațiile au fost transmise LIVE de TVR 1 și pot fi ascultate in galeria MEDIA.

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Veneția in cazul Legilor Justiției, in ciuda cererii adresate de Forumul Judecatorilor. Președintele afirma, intr-un raspuns pentru Forumul Judecatorilor, ca, avand in vedere termenele de care dispune pentru promulgarea legilor, de maximum 20 de zile, și de…