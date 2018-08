Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut miercuri, o intrevedere cu Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania. „Principalul subiect de discutie a vizat consolidarea Parteneriatului Strategic, care reprezinta o prioritate a agendei de politica externa a Romaniei. In acest sens, au fost…

- Anca Jurma, procuror sef interimar al DNA, revine cu precizari pe tema intalnirii pe care a avut-o cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, imediat dupa ce a preluat sefia DNA. Jurma il contrazice pe Tudorel Toader, cel care spunea ca nu este normal ca sefii de parchete sa mearga la ambasade, si…

- Președintele USR Dan Barna a declarat ca modificarile aduse Codului de procedura penala de PSD-ALDE-UDMR vor transforma Romania intr-un adevarat rai pentru infractori. Printre modificari se numara și excluderea probelor video, daca inregistrarile sunt facute de cetațeni cu propriile telefoane mobile.…