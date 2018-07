Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Miercurea Ciuc, referindu-se la evolutia relatiilor dintre majoritatea romaneasca si minoritatea maghiara, ca acesta este un subiect urmarit cu mare atentie si si-a exprimat speranta ca toate minoritatile sunt pe deplin respectate in Romania. Ambasadorul SUA in Romania a precizat, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o cu prefectul judetului, Jean-Adrian Andrei, ca se afla in Transilvania pentru o saptamana si viziteaza mai multe judete, dar in mod special a vrut sa vina in Harghita. "Sunt in Transilvania…