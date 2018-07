Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, sambata, ca a indemnat in mai multe randuri Guvernul roman sa fie predictibil in ceea ce priveste economia si sa fie transparent privind modificarile care pot afecta investitorii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca are informatii potrivit carora sesiunea extraordinara ar putea fi prelungita pentru ca Guvernul sa poata emite o ordonanta de urgenta care sa modifice Legea offshore, care sa intre in vigoare fara a mai fi necesara adoptarea ulterioara in Parlament.

- Titularii de acorduri petroliere din perimetrele offshore au primit, pe data de 9 iulie 2018, vesti importante din partea Parlamentului, care a inaintat spre promulgare, cu rapiditate, dar si cu niste noi modificari, proiectul de Lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor…

- "Pentru beneficiarii de pensii militare, aprobarea acestei legi inseamna o reducere cu peste 30% a valorii pensiilor. Motiv pentru care solicitam, alaturi de structurile asociative ale pensionarilor militari, ca aceasta lege sa fie retrimisa la Comisiile de specialitate ale Parlamentului…

- Reprezentanții militarilor, polițiștilor și angajaților din penitenciare se opun și cer o dezbatere reala. Potrivit unui comunicat transmis de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, plenul Camerei Deputatilor are, azi 20 iunie 2018, la pozitia 42 pe ordinea de zi, Proiectul…

- "Centrul de dezvoltare Amazon Romania va continua sa se concentreze pe crearea unor caracteristici noi si inovatoare ale tehnologiei Amazon, incluzand construirea limbajului din spatele dispozitivului Alexa, dar si asupra tehnologiilor cheie care formeaza fundatia AWS", se arata in comunicat.…