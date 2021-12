Kelemen Hunor spune despre demersul USR de la Curtea Constitutionala in privinta bugetului pe 2022 ca “nu e nimic neconstitutional, dar au acest drept, nimeni nu neaga acest drept”. ”Sunt convins ca daca va exista o astfel de sesizare in 48 de ore, CCR, inainte de Anul Nou, va da o decizie. Au mai fost astfel de situatii, legea bugetului a mai fost contestata la CCR in anii precedenti, de cateva ori. Deci nu exista nimic neconstitutional, dar dreptul lor nu poate fi ingradit. Daca vor sa sesizeze Curtea, n-au decat”, afirma liderul UDMR. USR a anuntat ca va ataca la CCR legea bugetului de stat…