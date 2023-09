Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o conferința de presa, vineri, dupa o vizita in Delta Dunarii, ca a vizitat zona lacustra Somova-Parcheș, impreuna cu prima doamna, Carmen Iohannis. 1 septembrie este Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunarii, iar șeful statului a spus ca a vorbit cu autoritațile…

- Prima zi din septembrie i-a „prins” pe președintele Iohannis și pe soția sa, Carmen, in Delta Dunarii, acolo unde s-au bucurat de o plimbare cu barca. Imbracați in alb și fara sa uite de ochelarii de soare, cei doi au fost surprinși de obiectivele camerelor TV cat se poate de zambitori. Președintele…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat marți, 29 august, la ora 15:00, primele victime ale exploziilor de la stația GPL din Crevedia. Șeful statului a transmis un mesaj dupa eveniment, in care a solicitat tragerea la raspundere a persoanelor vinovate pentru incidentul de saptamana trecuta. Cum au fost…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Facebook dupa tragedia de la Crevedia. Șeful statului solicita ca autoritațile sa ia toate masurile necesare pentru cei raniți astfel incat tragediile din trecut sa nu se mai repete: „O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania…

- Raed Arafat se afla langa ultima explozie de la Crevedia: 'Oamenii sunt extrem de panicați. Sunt flacari uriașe!'Șeful DSU, Raed Arafat, a mers la Crevedia, pentru a coordona intervenția pompierilor la incendiul la stația GPL.Șeful ISU se afla chiar langa locul in care a avut loc o ultima explozie,…