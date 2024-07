Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au participat inaugurat Casa Romaniei, inaintea debutului Jocurilor Olimpice. Toate privirile au fost atrase de catre Carmen Iohannis, prin rochia purtata, dar și prin accesorii.

- Celine Dion se afla la Paris și ar putea canta vineri la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, relateaza Variety. Acesta ar fi primul concert al artistei dupa o absența de doi ani. Artista in varsta de 56 de ani a sosit luni la Paris la hotelul Royal Monceau de langa Champs-Elysees, unde este…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, dar si a receptia oferita de Presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, cu acest prilej. De asemenea, seful statului va fi prezent, joi, la inaugurarea Casei Romaniei, la Ambasada Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, potrivit agendei sale publice, afișata pe site-ul Președinției. Totodata, șeful statului va merge și la receptia oferita de presedintele Franței, Emmanuel Macron, cu acest prilej.

- Este haos pe Aeroportul din Cluj-Napoca, unde zeci de oameni sunt revoltați pentru ca au pierdut zborul spre Paris din cauza scannerelor de securitate care s-au defectat. Problemele au aparut inainte de imbarcare exact intr-o zona recent modernizata. Defecțiunea s-a produs din cauza suprasolicitarii…

- Turneul European al președintelui Chinei (in Franța, Serbia și Ungaria) a aratat inca o data cum Uniunea Europeana latra, in timp ce statele membre (chiar cele mai importante – Franța și Germania) se gudura pe langa gigantul economic in relație cu care UE a avut un deficit comercial de peste 300 de…

- Presedintii Frantei si Chinei au pledat luni pentru un „armistitiu olimpic” in toate conflictele din lume pe durata desfasurarii Jocurilor Olimpice de vara de la Paris, armistitiu care ar putea fi de asemenea un prilej pentru cautarea unor solutii de incheiere a respectivelor conflicte.