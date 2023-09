Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracați complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…

- Mii de turisti si constanteni au participat, marti, la festivitațile organizate de Ziua Marinei Romane, la Constanta, ceremonii organizate, ca și anul trecut, in condiții speciale de securitate, din cauza razboiului purtat de Rusia in Ucraina, dar și la Marea Neagra. La manifestari au fost prezenți…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat ca 220 de ursi vor fi ucisi, iar propunerea de avizare a acestui ordin a fost trimisa Academiei Romane. El a afirmat ca isi doreste ca ordinul sa fie in vigoare cat mai curand inainte de a se intampla un eveniment nefericit. Propunerea inițiala era de 500…

- Șoferii care vor sa conteste amenzile primite o pot face de acum incolo la judecatoria pe raza careia iși au domiciliul, nu la judecatoria pe raza careia au comis fapta pentru care au fost amendați. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru modificarea art. 118 alin.(1) din Ordonanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu privire la problemele din azile, ca situatia este o „rusine nationala” si a subliniat ca masurile care vor fi luate trebuie sa taie raul de la radacina. „Chestiunea cu asa cum s-au numit „azilele groazei” este una foarte complicata si, daca imi permiteti…

- Șoferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere și provoaca accidente mortale vor ajunge direct la inchisoare. Legea a fost promulgata vineri. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare,…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis, marți, o scrisoare destinata președinților Senatului, Nicolae Ciuca, și Camerei Deputaților, Alfred-Robert Simonis, prin care le propune sa ia act de retragerea lui Eduard Hellvig din funcția de director SRI și de declararea funcției ca fiind vacanta. Conform legii,…