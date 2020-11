Klaus ohannis retrimite în Parlament legea pentru dublarea alocațiilor Președintele Klaus Iohannis retrimite in Parlament, pentru a fi examinata, legea care permite dublarea alocațiilor pentru copii. ​​Klaus Iohannis a retrimis in Parlament actul normativ prin care se respingea ordonanța de urgența a guvernului care prevede o majorare eșalonata a alocațiilor. Șeful statului susține ca „in fața unei iminente intrari in vigoare a unui act normativ fara stabilirea unor surse de finanțare certe și in contextul unor eforturi financiare neprevazute ale statului roman in combaterea raspandirii noului coronavirus, chiar persoanele vizate de masurile de creștere a alocațiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

