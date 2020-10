Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca, din discutia pe care a avut-o la Institutul National de Sanatate Publica (INSP), nu a rezultat nevoia amanarii alegerilor parlamentare. „Nu se poate discuta despre un anumit numar de cazuri. Daca Institutul national ne spune ca, din acest moment, nu…

- "Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, necesitatea respectarii masurilor preventive. "Nu trebuie sa intram în panica, însa trebuie sa fim constienti ca ne aflam într-o…

- Președintele Romaniei, susține, vineri, dupa ora 14:05, o declarație de presa, dupa o vizita efectuata la Institutul Național de Sanatate Publica. Vizita sefului statului vine la scurt timp dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat bilanțul imbolnavirilor cu noul coronavirus: 3.186 de cazuri…

- Consiliul Național al Elevilor iși exprima indignarea cu privire la declarațiile „evazive și incerte” venite din partea autoritaților, cu doar o luna inainte de inceperea noului an școlar. Potrivit Consiliului Național al Elevilor, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat ca decizia de a pastra…

- Incepand din toamna, toți elevii de la clasa I pana la clasa a XII-a vor purta maști in timpul orelor și in pauze, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tararu, informeaza Edupedu.ro.Conform ministrului Sanatații, de la aceasta masura vor fi exceptați elevii de gradinița și cei de la clasa pregatitoare.”Se…

- „Am avut situatii cand a trecut si situatii cand nu a trecut. Eu nu imi doresc sa treaca motiunea" "Avem un record total nedorit. Este prea mult, este mult prea mult si va invit pe toti - purtati masca, pastrati distanta ca sa scapam de aceasta pandemie.", a afirmat Klaus Iohannis, la inceputul declaratiei…

- Președintele Romaniei a anunțat, intr-o conferința de presa, ca noul an școlar preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar in fiecare școala au fost elaborate trei scenarii, in funcție de numarul de bolnavi. Libertatea va prezinta cele mai importante declarații facute de Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie…

- Judetul Prahova a urcat pe locul opt, la nivel naþional, la numarul de cazuri de coronavirus Violeta Stoica Locuitorii comunei Gornet sunt primii prahoveni care intra in carantina, dupa aplicarea noii legislații. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat, la propunerea Direcției de Sanatate…