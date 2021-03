Stiri pe aceeasi tema

- Aproape in fiecare zi se pot evidentia declaratiile momentului. Rareori ele rezista mai mult de o zi. Cum vine, asa si trec. Maestri greu de egalat in declaratii socante raman Traian Basesscu, Adrian Nastase, Ion Iliescu, dar si un Victor Ciorbea sau Emil Constantinescu. Fiecare zicere mai sic a marcat…

- Sa incercam sa privim scandalul Liiceanu-Dinescu nu in sine, ci prin ceea ce nu spune – prin sensul ascuns al poveștii. Despre ce este acest scandal? Cei mai tineri, sub 40 de ani, aproape ca nu ințeleg despre ce discuta oamenii aceștia: referințele lor suna a ceva din „lumea de dincolo”. Celor tineri…

- Vasile Oprișan este chestor de 7 ani și a condus IPJ Bacau din 2009, iar din 2003 pana in 2009 a fost comandantul adjunct al inspectoratului. De neclintit, am putea spune, pana la dubla crima de la Onești, cand ministrul de interne Lucian Bode i-a decapitat pe toții șefii județului și poliției din Onești.…

- Utah Jazz, liderul Conferintei de Vest a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), si-a trecut in cont a noua victorie consecutiva din acest sezon, dupa ce s-a impus miercuri in deplasare, cu 114-96, in fata echipei Los Angeles Clippers, potrivit Agerpres. In derby-ul Vestului, Utah a…

- Ciclistul italian Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) s-a impus duminica la sprint in a 34-a editie a cursei Clasica de Almeria, disputata pe un traseu de 183,3 km intre Puebla de Vicar si Roquetas de Mar din sudul Spaniei, cu timpul de 4h18min44sec, transmite AFP, potrivit Agerpres. Nizzolo,…

- Am inteles, in ultima vreme, ca noul Big Brother e Big Pharma. La noi n-a prea existat ministru al sanatatii care sa tina cu Big Pharma pana la constituirea guvernului tehnocrat condus de Dacian Ciolos. Ministrii de la sanatate tineau partea sistemului medical de stat, cu toate mafiotizarile sale. Primul…

- „Cițule, le-ai aratat romanilor cat de neom poți sa fii, mințind o țara intreaga aflata in stare de șoc in ziua tragediei de la Balș, ca in spitale se cheltuie 95% din bani pe salarii și sporuri! Te-ai folosit, meschin și calculat, de impactul mediatic al dramei pentru a emite o ticaloșie patentata…

- Claudiu Niculescu (44 de ani) antrenorul celor de la Chiajna, fostul atacant minune al lui Dinamo și al fotbalului romanesc, „Lunetistul” a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.…