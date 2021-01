Stiri pe aceeasi tema

- Mostenirea lasata de arhitectii Unirii din 1859, deopotriva institutionala si simbolica, reprezinta temelia solida pe care sa continuam modernizarea Romaniei, afirma presedintele Klaus Iohannis, duminica, intr-un mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „Aducem…

- Omul de afaceri și politicianul Catalin Silegeanu, intrat abrupt in viața publica in acest an, a ținut sa transmita botoșanenilor un mesaj cu ocazia sarbatorilor de iarna, pe care il prezentam integral mai jos.

- Dan Tanasa, membru in delegația AUR care a fost la consultarile de la Cotroceni, a declarat luni la Antena 3 ca lui și colegilor sai li s-a parut amuzant apelul pe care l-a avut șeful statului in discuția cu ei. „Ne-a comunicat ca urmeaza sa convoace Parlamentul pe 21 decembrie si ca probabil…

- Bune-rele, cu aceste partide trebuie reconstruita Romania. Cand se va intampla acest lucru? Nu dupa ce se va termina pandemia. A doua zi dupa alegeri lupta politica ar trebui pusa la pastrat pana peste patru ani, la viitoarele alegeri. Este, desigur, o utopie. A doua zi dupa alegeri incepe urmatoarea…

- Judecatoarea Dana Girbovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in care aminteste episodul din 1990, de la Alba Iulia, cand Corneliu Coposu a fost huiduit. In opinia magistratei, huiduielile din 1990 la adresa lui Coposu le regasim azi in diverse forme in spațiul public, atunci cand…

- Pe 27 februarie, președintele Klaus Iohannis considera ca nu avem „niciun motiv real de panica” și ca acest virus provoaca doar simptome „ca in orice raceala”, numai sa nu i se strice planurile de alegeri anticipate. Valul doi ne gasește in fața unei situații asemanatoare, cu cateva zile inainte de…

- Atacul sangeros din Biserica Notre Dame de la Nisa nu a fost trecut cu vederea de președintele țarii noastre. Klaus Iohannis a tras un semnal de alarma legat de atacurile teroriste și, totodata, a transmis un mesaj de susținere catre Franța, pe o rețea de socializare.