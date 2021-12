Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Prima tema adusa in discuție a fost pandemia de COVID-19. „O ingrijorare larg raspandita are legatura cu noua varianta, Omicron. Vom discuta ce se poate face in comun și despre cum vom obține un vaccin nou poregatit pentru a combate aceasta noua forma a virusului, Intre timp, cea mai buna soluție impotriva raspandirii acestei pandemii ramane vaccinarea”, a declarat șeful statului. Cu toate acestea, președintele a transmis sa nu se exagereze cu masurile de restricție.…