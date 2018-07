Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a facut azi declarații de presa la ora 14.40, la Palatul Cotroceni. Președintele a reacționat destul de dur,dupa ce Camera Deputaților a adoptat Codul Penal.(CITEȘTE ȘI: CAMERA DEPUTAȚILOR A ADOPTAT CODUL PENAL) Presedintele Klaus Iohannis a criticat modificarile aduse Codului Penal…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat in urma cu putin timp ca va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile la Codul penal si Codul de procedura penala. Presedintele a mai spus ca modificarile aduse la Codul penal sunt toxice ...

- Klaus Iohannis a declarat ca este "inadmisibil cum a transformat PSD procedurile parlamentare" si ca "ceea ce se intampla in aceste zile este dictatura majoritatii". Legea de modificare a Codului Penal va fi spusa controlului de constitutionalitate si apoi va fi trimisa presedintelui Klaus…

- Modificarile la Codul Penal intra, marți, in dezbaterea Senatului. Joi se da votul decisiv in Camera Deputaților. Reamintim ca luni s-a stabilit pentru abuzul in serviciu un prag la nivelul salariului minim brut pe economie. "Fapta functionarului public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu,…

- Parlamentarii PSD si ALDE au modificat in Comisia speciala pentru legile justitiei din Camera Deputatilor mai multe infractiuni pentru care erau cercetati sau judecati mai multi politicieni. Infractiunea de abuz in serviciu a fost aproape dezincriminata in baza noilor modificari legislative. Atacul…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat Administratia Prezidentiala, potrivit Agerpres. Actul normativ a fost transmis de catre Parlament…

- Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/comisia-iordache-se-reuneste-pentru-dezbateri-la-codul-de-procedura-penala-si-legea-privind-organizarea-judiciara_425577.html#ixzz5Ir2g6DMT

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anunta Administratia Prezidentiala.