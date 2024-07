Stiri pe aceeasi tema

- Casa Romaniei pe timpul Jocurilor Olimpice va fi in cadrul Ambasadei din capitala Franței, o cladire construita in 1866 și achiziționata de statul roman in 1939. # La inaugurarea ei au participat Klaus Iohannis, președintele Romaniei, Mihai Covaliu, președinte COSR, Elisabeta Lipa, președinte ANS, Nadia…

- Cu aproximativ 10.500 de atleți care vor concura in 32 de sporturi diferite, Jocurile Olimpice de la Paris 2024 se anunța a fi un spectacol sportiv de neuitat. Ne indreptam atenția asupra marilor vedete internaționale, poveștilor lor și statisticilor relevante. Printre numele cele mai sonore se numara…

- Celine Dion, care a sosit la Paris marti, a facut o vizita la Muzeul Luvru, pe care a impartasit-o pe retelele de socializare. Cantareata in varsta de 56 de ani, despre care se zvoneste ca va fi vedeta ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice programata pentru vineri, a publicat patru fotografii…

- Inaugurarea Casei Romaniei la Paris, pentru Jocurile Olimpice 2024, are loc astazi, 25 iulie 2024, de la ora 13.00, in prezenta presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Casa Romaniei este gazduita de Ambasada Romaniei in Republica Franceza. Toti pentru 1, toti pentru Team Romania , este mesajul de pe…

- Klaus Iohannis urmeaza sa participe vineri, 26 iulie, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, potrivit agendei sale publice, afișata pe site-ul Președinției. Joi, 25 iulie, șeful statului va participa la inaugurarea Casei Romaniei, un eveniment organizat de Ambasada Romaniei la…

- Cristian Macelaru, director artistic al Concursului si Festivalului International „George Enescu”, va dirija Orchestre Nationale de France in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice ce vor avea loc in acest an la Paris, informeaza News.ro. „Niciodata nu am crezut in viata ca voi avea aceasta…

