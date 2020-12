Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu directorul Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, Alexandr Esaulenco. Anunțul a fost facut pe pagina sa de facebook. ”Am discutat despre situația actuala din Republica Moldova și despre riscurile la adresa securitații…

- Presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a preluat oficial mandatul prezidential in timpul unei ceremonii de investitura care a avut loc la Palatul Republicii, in cadrul unei sedinte solemne comune a Parlamentului si Curtii Constitutionale. „Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea…

- Presedintele la final de mandat al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din subordinea sefului statului in cea a parlamentului si care reduce astfel prerogativele presedintelui ales Maia Sandu, desi Curtea Constitutionala…

- In fața ambasadei Republicii Moldova din București are loc, vineri, la ora 13.00, un protest al Partidului Mișcarea Populara. Protestul de la București are loc in contextul manifestațiilor recente de la Chișinau provocate de decizia prin care Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova…

- CHIȘINAU, 3 dec - Sputnik. Haosul din Parlament continua și la aceasta ora. Deputații fracțiunilor PAS și PPDA au blocat tribuna, apoi au deconectat microfonul vicepreședintelui Vlad Batrincea, care supunea votului mai multe proiecte de lege cu privire la bugetul de stat. Mai mult, socialiștii și…

- Dispute pe controlul Serviciului de Informații și Securitate din R. Moldova Maia Sandu. Foto: Arhiva/ Radio Chisinau Presedintele ales și cel înca în funcție în Republica Moldova își disputa controlul Serviciului…

- Mii de moldoveni așteapta la cozi pentru a vota in turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. In mai multe orașe din Europa, moldovenii stau la cozi kilometrice inca de la deschiderea secțiilor de vot. Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu mii de cetațeni moldoveni…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, care s-a ascuns timp de aproape trei ani la Chișinau de justiția româna și caruia i-a fost retrasa ieri cetațenia Republicii Moldova, ar fi fost reținut în aceasta dimineața și urmeaza sa fie extradat României. Sursele…