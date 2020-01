Stiri pe aceeasi tema

- E firesc ca in preajma sarbatorilor sa ne bucuram. Dar e la fel de firesc sa ne intrebam cum se rasfrange in jur ceea ce sarbatorim – nașterea lui Isus Cristos și pragului pe care l-a creat in istoria omenirii – și sa reflectam la ce ar putea fi viața fiecaruia. Raspunsul, in peisajul ce ne inconjoara,…

- Purtatoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat vineri ca proiectul de construire a gazoductului Nord Stream 2 „nu privește pe nimeni în afara țarilor care sunt implicate în acest proiect din punct de vedere geografic sau financiar”, informeaza…

- Trei dintre cei 20 de ambasadori NATO care au vizitat ieri baza militara de la Deveselu au explicat jurnalistilor cum vad ei viitorul Aliantei Nord Atlantice in contextul relatiilor tensionate cu Rusia, a disensiunilor dintre SUA si Turcia si a declaratiilor presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care…

- Majoritatea cetațenilor din Germania nu mai trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, începând cu 2021. Taxa va fi desființata pentru aproximativ 90 la suta din platitori, doar cei bogați vor plati în continuare. Decizia s-a luat joia trecuta, în Bundestagul german. Prin aceasta…

- Victor Costache, propus de Victor Orban la Ministerul Sanatatii, a primit aviz pozitiv in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Au fost 14 voturi ”pentru”, un vot ”impotriva” și 4 abțineri. In cadrul audierilor el a declarat ca guvernul care urmeaza sa se instaleze are de gestionat o serie de…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, va discuta miercuri cu reprezentantii Pro Romania, pentru a obtine sprijinul acestora in vederea investirii noului Guvernu, scrie news.ro. Intalnirea va avea loc de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, ca sunt sanse serioase ca Guvernul Orban sa treaca in saptamanile care urmeaza si a anuntat ca formatiunea pe care o conduce va lua o decizie in privinta sustinerii noului Executiv numai dupa ce vor fi depuse programul de guvernare si lista cu propunerile…