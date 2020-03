Coronavirus: Masuri luate si de OCPI Maramures

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures va aplica o serie de masuri in scopul prevenirii si limitarii raspandirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19). Astfel, in perioada 11 – 31 martie 2020, accesul publicului va fi permis doar in spatiul special rezervat din cadrul OCPI Maramures si Birourilor de cadastru… [citeste mai departe]