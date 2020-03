Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina la Vințișoara, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 217 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre cei 217 cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați, anunța Grupul de Comunicare Strategica, scrie digi24.ro.

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana vineri au fost efectuate 2.545 de teste pentru depistarea COVID-19 in Romania, 75 de persoane fiind depistate pozitive. La nivel national au fost intocmite 32...

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…

- Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID 19 coronavirus si internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj Napoca, Constanta si Craiova au starea generala de sanatate buna, iar pacientii in varsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie, transmite Grupul de…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, ca la sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta a fost adoptata o hotarare ce priveste scenariile de evolutie a infectiei cu noul coronavirus. "Astazi a avut loc sedinta Comitetului National…