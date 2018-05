Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 85/2016 pentru modificarea si completarea OUG 23/2008 privind pescuitul si acvacultura. Pe 5 aprilie, presedintele Klaus Iohannis…

- Seful statului arata ca, pe 27 decembrie 2017, Parlamentul i-a transmis, spre promulgare, aceasta lege care are in vedere interventii legislative privind procedura de numire si de demitere a conducerii ANCOM. El aminteste ca aceasta lege a facut obiectul controlului de constitutionalitate,…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate privind Legea de aprobare a Ordonanței de urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Legea care modifica ordonanța incalca o…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Modificarile la Legea Educației sunt neconstituționale. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis marti, 13 februarie, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii,…