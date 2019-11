Klaus Iohannis, val de eliberări din funcție din Justiție - Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Tribunalul Timis a doamnei Alexandrina Ioja -pensionare; - Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Curtea de Apel Cluj a doamnei Sorina Siserman – pensionare; - Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Curtea de Apel Timisoara a domnului Florin-Aurel Motiu – pensionare; - Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Remus Jugastru, procuror șef Secție urmarire penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu – pensionare, la data de 15 noiembrie 2019; - Decret privind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

