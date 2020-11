Klaus Iohannis: Vaccinarea în masă se va produce probabil în primăvară Președintele Klaus Iohannis a declarat ieri, dupa o vizita la un call-center al DSP București, ca Romania spera sa aiba primele doze de vaccin anti-coronavirus pana la inceputul anului viitor, potrivit Hotnews. ”Poate reușim pana in vara anului viitor sa scapam de tot de aceasta pandemie”, a spus șeful statului. Klaus Iohannis a amintit ca Guvernul a aprobat și strategia de vaccinare, aceasta a fost facuta publica, iar cetațenii vor continua sa primeasca explicații pe aceasta tema. ”Din media internaționala ați aflat ca sunt deja pregatite primele tranșe de vaccin și speram sa le avem la inceputul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

